İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik - Son Dakika
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik
05.04.2026 11:54
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik
İran, İsfahan’da ABD’nin kayıp pilotu kurtarma operasyonu sırasında bir C-130 uçağı ile iki Black Hawk helikopterin imha edildiğini açıkladı. ABD basını ise bazı hava araçlarının düşman eline geçmemesi için ABD tarafından yok edildiğini yazdı. Tarafların çelişen açıklamaları dikkat çekerken, operasyonun başarılı olduğu ancak kayıpların yaşandığı bildirildi.

İranlı askeri ve güvenlik yetkilileri, İsfahan’ın güneyinde ABD’nin kayıp pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonun başarısız olduğunu öne sürerek, operasyonda “birden fazla düşman hava aracının imha edildiğini” açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, düşürülen araçlar arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin bulunduğunu iddia etti. Açıklamada, operasyonun Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiği belirtildi.

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

ABD OPERASYONU: KURTARMA BAŞARILI AMA KAYIPLAR VAR

Öte yandan ABD tarafı, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının da yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını açıkladı. Operasyon sırasında onlarca hava aracının kullanıldığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ve bazı Amerikan hava unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurtarma sırasında bazı askeri uçaklar ya düşman ateşi altında hasar gördü ya da ele geçirilmemesi için bizzat ABD tarafından imha edildi. Özellikle özel görevlerde kullanılan bazı C-130 türevlerinin operasyon sırasında yerde yok edildiği ifade edildi.

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

İDDİALAR VE GERÇEKLER ÇATIŞIYOR

İran tarafı hava araçlarını kendilerinin düşürdüğünü savunurken, ABD kaynakları bazı kayıpların operasyonel zorunluluk nedeniyle meydana geldiğini ve kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi için imha edildiğini belirtiyor. Bu durum, sahadaki bilgi savaşının da en az askeri çatışmalar kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, iki tarafın açıklamaları arasındaki farkın, savaşın “algı ve propaganda” boyutunun giderek büyüdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsfahan çevresinde yaşanan bu gelişmeler, halihazırda haftalardır süren ABD-İran gerilimini daha da kritik bir aşamaya taşıdı. Çatışmaların yalnızca hava sahasında değil, aynı zamanda kurtarma operasyonları ve lojistik hatlar üzerinde de yoğunlaştığı görülüyor.

Uluslararası kaynaklar, olay sırasında bölgede saldırılar sonucu can kayıpları yaşandığını ve çatışmanın giderek geniş bir alana yayıldığını aktarıyor.

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

İran, Son Dakika

Son Dakika ABD İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • n5685244 n5685244:
    operasyon başarılıysa uçak lar yerde ne arıyor hep yalan algı 150 5 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Algıyı yapan İran 0 18
  • Ayşegül Karaduman Ayşegül Karaduman:
    İran kalbimiz seninle Allah yolunuzu açık etsin muzaffer kılsın 146 6 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    sırtlanlar için av büyük geldi 96 3 Yanıtla
  • 25802580 25802580:
    ilerde film yaparlar şöyle kurtardık pilotu diye insanlarda gerçek diye izlerler. birde gerçek hayat hikayesinden alınmıştır yazarlar off 77 2 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Şükrü bey İran'da ne köprü kaldı ne insan ne hastahane sen iki helikopter iki uçak için büyük kayıp diyorsun enteresan nereden baktigin önemlialesef gerçekler iç acitir 1 0
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Pek yalanda değil gittiler aldılar begensekte begenmezsekte zaiyat sıfır haticeye değil neticeye bakalim 1 0
    Şükrü null Şükrü null:
    Ali zayiat sıfırmı 2 helikopter, c130 yapay zeka uçurmuyor bunları. 1 e 15 var 0 1
  • YoH null YoH null:
    sürekli aynı şey savaşın seyrini değiştirecek görüntü başlıklar hep aynı 37 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik - Son Dakika
