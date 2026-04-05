İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

İranlı askeri ve güvenlik yetkilileri, İsfahan’ın güneyinde ABD’nin kayıp pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonun başarısız olduğunu öne sürerek, operasyonda “birden fazla düşman hava aracının imha edildiğini” açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, düşürülen araçlar arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin bulunduğunu iddia etti. Açıklamada, operasyonun Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiği belirtildi.

ABD OPERASYONU: KURTARMA BAŞARILI AMA KAYIPLAR VAR

Öte yandan ABD tarafı, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının da yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını açıkladı. Operasyon sırasında onlarca hava aracının kullanıldığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ve bazı Amerikan hava unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurtarma sırasında bazı askeri uçaklar ya düşman ateşi altında hasar gördü ya da ele geçirilmemesi için bizzat ABD tarafından imha edildi. Özellikle özel görevlerde kullanılan bazı C-130 türevlerinin operasyon sırasında yerde yok edildiği ifade edildi.

İDDİALAR VE GERÇEKLER ÇATIŞIYOR

İran tarafı hava araçlarını kendilerinin düşürdüğünü savunurken, ABD kaynakları bazı kayıpların operasyonel zorunluluk nedeniyle meydana geldiğini ve kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi için imha edildiğini belirtiyor. Bu durum, sahadaki bilgi savaşının da en az askeri çatışmalar kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, iki tarafın açıklamaları arasındaki farkın, savaşın “algı ve propaganda” boyutunun giderek büyüdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsfahan çevresinde yaşanan bu gelişmeler, halihazırda haftalardır süren ABD-İran gerilimini daha da kritik bir aşamaya taşıdı. Çatışmaların yalnızca hava sahasında değil, aynı zamanda kurtarma operasyonları ve lojistik hatlar üzerinde de yoğunlaştığı görülüyor.

Uluslararası kaynaklar, olay sırasında bölgede saldırılar sonucu can kayıpları yaşandığını ve çatışmanın giderek geniş bir alana yayıldığını aktarıyor.