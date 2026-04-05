Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü
Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü

Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü
05.04.2026 09:22
05.04.2026 09:22
Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü
İbadet için gittikleri kutsal topraklarda anlaşma yaptıkları tur şirketi tarafından mağdur edilen 177 kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında yurda döndü.

Umre vazifesini yerine getirirken anlaştıkları tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle kaldıkları otellerden çıkarılmak istenen ve Türkiye'ye gelmek için uçak biletleri alınmayan vatandaşların yurda dönmesi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı.

AK PARTİLİ İNCİ: BÜYÜK ÇABA HARCADIK

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu 177 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakla gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında umreden dönen vatandaşları karanfille karşılayan İnci, gazetecilere, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirten İnci, şöyle devam etti: "600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARAYA GİRDİ"

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi. İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Ne yani talimat vermese ordami kalacaklardi 53 43 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hadi nasıl gelecekleri di onu da bir anlatsana çok bilmiş 20 18
    Şener Turan Şener Turan:
    Nasıl gittilerse parasını ödeyip madem paran yok niye gidiyorsun hepsi belesci benim paramla niye getiriyor cebindeki verdi sanki benim param haram olsun 10 14
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    selami sen yabancı bir yere giderken cebine yeterli para koymuyormusun 9 4
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    hayrettin kaç sefer umreye gittin sen tur şirketine para verdikten sonra yalnız orada harcama yapabilecek kadar yanına para alırsın 9 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Şener bilgin yok ama fikrin var Umreye gitmeden önce tur şirketine bütün para yatırılır tur şirketi gidiş dönüş ve orada umrecilere kılavuzluk yapar anladın saçma sapan yorumlar yapıp chil chil konuşma 2 0
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    selami boş boş konuş yanına para almak zorundasın yol hali 1 0
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    177 mi 600 mü doğrusu nedir bilanço tutmaz 0 0
  • VillaUmut VillaUmut:
    Dışişleri Bakanlığı ne yapıyordu bu sırada? Sert mi bakıyordu? :) 33 31 Yanıtla
  • Recep dönmez Recep dönmez:
    arkadaslar umre parasiyla tur sirketinin sahibi bi daha yapmamak icin hacca gidip tovbe ettigi soyleniyor :)) 18 16 Yanıtla
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    177 kişi diyor oda binlerce kişi diyor asıl haberi yansıtmayan çelişkili haberlerinizden bıktık son dakika haberleri artı yapılması gerekeni yaptı. sizler için devlet yetkilileri için çerez parası yapsınlar bir rica 8 4 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    şirketler kesin kendilerinin kendi oynar kendi yazar. 7 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
