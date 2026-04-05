Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar

05.04.2026 11:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in faiz politikası hakkında hiçbir toplantıda yorum yapmadığını belirterek Reuters’ın Londra haberindeki değerlendirmeleri yalanladı. Merkez Bankası ise yatırımcılarla paylaşılan bilgilerin kamuya açık verilerle sınırlı olduğunu vurguladı. Böylece, Londra’daki toplantılarda gizli bilgi paylaşıldığı ve faiz artışı sinyali verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını bildirdi.

Bakanlık, Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır."

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin açıklamasında, TCMB'nin iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü, bu kapsamda, yurt içindeki ve dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiği bildirdi.

Açıklamada, Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldiklerini yazmıştı. Habere göre yatırımcılar, yetkililerin faizler için kesin bir sinyal vermediğini belirtti.

Bir katılımcı 22 Nisan'a kadar İran savaşında belirgin bir yatışma görülmediği sürece TCMB'nin "temel senaryosunun" faiz artışı yapmak olduğu kanısına vardığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yatırımcı, savaşta önemli bir tırmanış yaşanırsa adımın daha erken atılabileceğini ifade etti.

Bir diğer katılımcı, "Faiz artışını tamamen dışlamadılar, ancak herhangi bir adım atma konusunda da pek aceleci görünmüyorlardı. TL'nin zayıflamasına ise izin vermeyecekler" dedi.

Üçüncü katılımcı, yetkililerin halihazırda alınan önlemlere atıfta bulunarak savaşın yarattığı şokun bu adımlarla endişe edilen kadar yüksek olmayacağına dikkat çektiğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan as Hakan as :
    Anca bize yüklesin vergileri cezaları :) 74 11 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Bir soru neden enflasyon rakamları hemen sonrasi Elektrik ve gaza%25 ZAM 63 1 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    kendis de ingiliz 51 3 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Yorum yapabilecek bilgi, liyakat olsaydı Türkiyede ekonomik durum böyle olmazdı. Ben ekonomistim in suyundan çıkması mümkün değil. Ben iş adamı olsam bunu muhasebe ön büro elemanı bile yapmam. 25 2 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    He Necati, senin gibi elinde telefon akşama kadar internette gezerek yapmış o kariyeri. Sen internetten kafanı kaldirmazsen işi bırak adam bile olamazsın! 2 13
  • erkan zengin erkan zengin:
    Nedense her konu gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar 14 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
