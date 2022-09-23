Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yakutiye ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, hassas terazinin yanı sıra 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika