Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

23.09.2022 16:10
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yakutiye ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, hassas terazinin yanı sıra 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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