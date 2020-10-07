Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri - Son Dakika

Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri

07.10.2020 11:15
Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri, System.String[]

Erzurum Aille, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri sitesindeki çocuklar, Serabral Palsi Dünya Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Erzurum Aille, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri sitesindeki çocuklar, Serabral Palsi Dünya Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kuruluş bahçesini yeşil renkle ve yeşil balonlarla süsleyip donatan çocuklar, giyindikleri yeşil kıyafetlerle de serabral palsi hastası arkadaşlarıyla bahçede keyifli oyunlar oynayarak şarkılar söyledi.

Çocuklar ellerindeki "biz her zaman yanınızdayız", hayat engel tanımaz", ""çok güzel ve özel en önemlisi güçlüsünüz" gibi yazılı pankartlarla etkinliğe katılarak farkındalık oluşturdular.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş 6 Ekim Dünya Serabral Palsi Gününde Erzurum'da çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti.

Serabral Palsi konusunda bilinçlendirme çalışması yaptıklarını belirten İlbaş, "Erzurum'da 28 devlet korumasındaki çocuğumuz serabral palsi hastası. Oyun oynayan çocuklarımızın içinde de var. Bu hastalık 3-5 yaşların ortaya çıkıp beyindeki sıkıntının kaslara yansımasıyla ilişkili durum. Ama tedavinin ciddi desteği oluyor, daha önceden bizde kalan ve çocukluğunda durumu kötü olan çocuklarımızın düzeldiğini, şarkılar söyleyip oyunlar oynadığını görebiliyoruz. 6 Ekim Serabral Parsi gününde çocuklarımızın yanında olmak çok önemli. Devletimiz çok büyük, bu şekilde hasta çocuklarına bakamayanlara devletimiz bakıyor. Kimsenin olmadığı yerde devletimiz var. Bizler de çocuklarımıza ve devletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Biz de onlara seve seve eşlik ettik" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise etkinlikle Serablal Parsi hastalığı konusunda bilinçlendiklerini belirterek, etkinlikle bu hastalığı geçiren arkadaşlarını mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda AÇSH İl Müdürü İlbaş, Serabral Palsi hastası çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM

Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri
Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri
Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da Serabral Parsi Günü etkinlikleri - Son Dakika

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