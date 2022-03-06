Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle 2 yılda üreticiye 13 milyon lira ödeme yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle 2 yılda üreticiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

06.03.2022 19:31
Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle 2 yılda üreticiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

Türkiye'nin canlı hayvan varlığında önemli yere sahip olan Erzurum'da süt verimini ve kalitesini artırmak amacıyla başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesiyle, iki yılda toplanan 6 milyon 28 bin 249 litre süt karşılığında üreticiye 13 milyon 606 bin lira ödeme yapıldı.

Türkiye'nin canlı hayvan varlığında önemli yere sahip olan Erzurum'da süt verimini ve kalitesini artırmak amacıyla başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesiyle, iki yılda toplanan 6 milyon 28 bin 249 litre süt karşılığında üreticiye 13 milyon 606 bin lira ödeme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Okay Memiş başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve şirket yöneticilerinin katılımıyla projeyle ilgili toplantı düzenlendi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından iki yıl önce başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesinde, 3. etaba geçildi.

Proje kapsamında, 6 ilçe, 94 mahallede 813 üreticiye 603 süt soğutma tankı dağıtıldı. Ayrıca proje kapsamında Hınıs, Horasan, İspir ve Tortum ilçelerine süt toplama merkezleri kuruldu.

Proje kapsamında kurulan Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme AŞ, iki yılda 6 milyon 28 bin 249 litre süt topladı, üreticiye ise 13 milyon 606 bin lira ödeme yaptı.

Firma, 10 kişilik istihdamının yanı sıra Erzurum ekonomisine 1 milyon 562 bin lira ödeme yaparak gelir sağladı. Öte yandan 1 milyon 526 bin lira vergi ödeyen şirket ülke ekonomisine de katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Memiş, projeyi yakından takip ettiğini bildirdi.

Projeye önem verdiklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Bu bizim rüya projemiz, uçsuz bucaksız meralarımızdaki hayvan varlığımızla elde edilen başarıyı daha ileriye taşıyacağız. Amacımız, köylümüzün ürettiği sütün daha sağlıklı, kaliteli ve PH değerinin yüksek olması. Üreticimiz ise bu sütleri ayağına kadar gelerek alıp işleyecek. Bu anlamda iki taraf da kazançlı çıkacaktır. Şu ana kadar 94 mahallemizde 603 adet soğutma tankı üreticimize dağıtıldı. Üreticimiz ve tüketicimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
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ETÜ'ye güreşte 3 madalya birden ETÜ'ye güreşte 3 madalya birden Palandöken'de iki madalya kazandılar Palandöken'de iki madalya kazandılar

Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Süte Değer' projesiyle 2 yılda üreticiye 13 milyon lira ödeme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle 2 yılda üreticiye 13 milyon lira ödeme yapıldı - Son Dakika
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