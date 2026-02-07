Erzurum'da SUV Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Erzurum'da SUV Devrildi: 2 Yaralı

Erzurum\'da SUV Devrildi: 2 Yaralı
07.02.2026 18:16
Erzurum Oltu'da devrilen SUV'de Z.O. ve E.O. yaralandı, hastanelere sevk edildi.

Erzurum'da SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Z.O'nun kullandığı 16 BKS 99 plakalı SUV tipi araç, Oltu ilçesi Sarısaz mevkisinde yol kenarındaki araziye girerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (27) yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılardan E.O, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne, sürücü Z.O. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Oltu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da SUV Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da SUV Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
