Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 44. dakikada Ricardo Gomes, 67'de Mitchell Donald ile 71'de Gabriel Obertan kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 62'de Afriyie Acquah'tan geldi.

MESUT BAKKAL'DAN İLK GALİBİYET

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 20 puanda kalarak 6 hafta sonra mağlup oldu. Erzurumspor ise 12 puana yükselerek 11 hafta sonra kazandı. Teknik direktör Mesut Bakkal yeni takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyete ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.