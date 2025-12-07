Es-Es taraftarı hava şehidi Emre Mercan'ı unutmadı - Son Dakika
Es-Es taraftarı hava şehidi Emre Mercan'ı unutmadı

07.12.2025 20:01
TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor sahasında oynanan Karşıyaka maçında Es-Es taraftarları, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ı unutmayarak pankart açtı.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri de 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Bu durumu unutmayan Eskişehirspor taraftarları sahasında oynadığı Karşıyaka karşılaşmasında pankart açtı. Pankartta, "Onlar vatan için yükseldi, biz minnetle eğildik" sözleri ve Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın fotoğrafı da yer aldı. Bu durum stattaki diğer taraftarlardan da övgü topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
