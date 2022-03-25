Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

25.03.2022 18:23

Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi, adliyeye sevk edildi.

Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi, adliyeye sevk edildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, dün gözaltına alınan 27 yaşındaki A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu darp olayının 17 Mart akşamı yaşandığı ve görevlinin 18 Mart'ta kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

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Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi Genç'te yaşlılar ziyaret edildi Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

Bakırköy, Hisarcık, Esenler, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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