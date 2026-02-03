Eşi ve Akrabaları Evi Boşaltınca Şok Geçirdi

Denizli'den Konya'ya çalışmaya giden inşaat işçisi, komşularının "Evine hırsız girmiş" ihbarı üzerine apar topar geri döndü. Güvenlik kamerası kayıtlarını görünce hayrete düşlen koca, yaklaşık 1 milyon liralık eşyasını habersiz götürdüğünü iddia ettiği eşi ve akrabalarından şikayetçi oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde yaşanan olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. İnşaat işçisi M.T., çalışmak üzere gittiği Konya'da bulunduğu sırada komşuları tarafından evine hırsız girdiği ihbarını aldı. Apar topar Denizli'ye dönen M.T., güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gördükleri karşısında şoke oldu. Kamera görüntülerinde eşi ve eşinin akrabalarının eve otomobille geldiklerini, eşyaları önceden ayarladıkları bir kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştıklarını gören M.T., eşi ve eşinin akrabalarıyla taşınmaya yardım eden tanımadığı kişilerden şikayetçi oldu. M.T.'nin şikayeti üzerine eşi R.T. ile birlikte eşinin kardeşi Y.E., teyzesi H.K., yeğeni A.K., ablası F.K. ve annesi H.E. ile taşınmaya yardım eden kişiler hakkında soruşturma açıldı.

Olay nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar gördüğünü ifade eden M.T., yaklaşık 1 milyon liraya yakın zarara uğradığını, yaşadığı süreç nedeniyle işini de kaybettiğini dile getirdi. Kamera kayıtlarını polise teslim ettiğini ve en kısa sürede olayın çözülmesini isteyen M.T., "Normalde Denizli'de yaşıyorum ama iş için Konya'ya gitmiştim. Konya'da çalışırken komşularım beni aradı ve 'Sizin eve hırsızlar girmiş' dediler. Ben de apar topar Denizli'ye geldim. Denizli'ye gelince evimin bölgesinde bulunan güvenlik kameralarını inceledim. Eve girdiğimde zaten kapı kırıktı ve evimin içinde bulunan bütün eşyaları almışlardı. Aynı zamanda sadece eşyalar değil, evimde 18 tane çeyrek altın, 3 gram altın, tanesi 10 gramdan 2 tane ajda, bilezik ve 50 bin TL çalınmıştır. Ben bu kamera kayıtlarını karakola başvurdum ve en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" dedi.

"Eşim ve ailesi yüzünden 1 milyona yakın zarara uğradım"

Eşinin ve eşinin akrabaları tarafından 1 milyona yakın zarara uğradığını ve bu süre zarfında işinden olduğunu belirten M.T., "Güvenlik kameralarını izledikten sonra önce bir araç ile etrafı baktıkları ardından ise eve girdiklerini gördüm. Sonrasında evin önüne bir transitin geldiği ve eşyaları da ikinci kattan attıklarını gördüm. Sadece ağır eşya olan buzdolabı gibi eşyalar duruyordu. Eşim ve ailesi yüzünden 1 milyona yakın zarara uğradım. Bu olaylardan sonra 1 aya yakın çalışamadım. Şu an mağdurum. Herhangi bir işim yok. Ben kamera kayıtlarını alıp karakola gittim. Hırsızların yüzü apaçık ortada. Bu şahısların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" diye konuştu.

Evinin eşi ve akrabaları tarafından boşaltıldığını iddia eden M.T., güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti. Kamera kayıtlarına an be an yansıyan görüntülerde, evi boşaltan aile fertlerinin otomobille mahalleye geldikleri, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra eve girerek içeride bulunan çok sayıda eşyayı dışarı çıkarttıkları, ikinci kat balkonundan atıkları bazı eşyaları kamyonete yükledikleri anlar yer aldı. - DENİZLİ