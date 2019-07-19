Eşinden ayrılan mobilyacı gece gitar çalıp kendini astı
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Adana'da 6 ay önce eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası şahıs, gece gitar çaldıktan sonra kendini asarak intihar etti.
Adana'da 6 ay önce eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası şahıs, gece gitar çaldıktan sonra kendini asarak intihar etti. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mobilyacılık yapan 2 çocuk babası Mehmet Zor (35), 6 ay önce eşiyle anlaşamadığı için boşandı. Ancak Zor eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girip psikolojisi bozuldu. Zor, ayrılıktan sonra her gün sabaha kadar gitar çalıp şarkılar söylemeye başladı. Dün gece de Mehmet Zor bir süre gece gitar çalıp şarkı söyledi. Sabah olunca akrabaları Zor'u telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine akrabaları komşularını arayıp evi kontrol etmelerini istedi. Komşular eve geldiğinde Mehmet Zor'un tek başına yaşadığı evde kendisini iple tavandaki demire astığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Zor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ADANA
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