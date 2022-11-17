Koca tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep 'te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Evine giderken kocası tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cansız bedeni ise tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eşini öldüren eski polisin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

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