Eşini öldüren eski polisin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Eşini öldüren eski polisin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı

17.11.2022 12:47
Eşini öldüren eski polisin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı

Gaziantep'te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Gaziantep'te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Evine giderken kocası tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cansız bedeni ise tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Derya Yavuz (42), işten çıktıktan sonra evine doğru giderken, arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Katil zanlısının FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıktı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Yavuz'un, FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Talihsiz kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Koca tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren eski polisin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

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