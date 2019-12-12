Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika

Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, gece saatlerinde Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürdü.

Orhan Ş'nin, bugün öğle saatlerinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslı Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan. Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı

Yunusemre, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!
Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var

Son Dakika Haberleri
22:20 Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
22:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
22:16 Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
22:15 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
22:14 Paris'te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]