Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti Açıklaması

08.11.2020 22:25
Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti Açıklaması, System.String[]

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Vakfının internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Bush, "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Aynı zamanda Kamala Harris'i de aradım. Onu da tarihi bir ilk olan başkan yardımcılığını kutladım. Siyasi farklılıklarımız olsa da ülkeyi birleştirip yönetme fırsatını yakalayan Joe iyi bir adamdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkan Barack Obama'yı da seçimi kazandıklarında aynı dileklerle tebrik ettiğini anımsatan George W. Bush, Biden'ın 70 milyondan fazla insanın oyunu alarak tarihi bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Bush, "Başkan Trump'ın tekrar sayım veya yasal mücadele hakkı bulunuyor ve çözülmemiş her konu doğru şekilde ele alınacaktır. Amerikan halkı bu seçimin temelde adil olduğu, doğruluğunun tespit edileceği ve sonucunun açık olduğu konusunda emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler         
22:10
Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı         
21:47
Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı         
21:26
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi         
21:21
Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı         
20:48
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 22:35:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei