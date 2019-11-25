Son Dakika Haberleri: Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ülke gündemini değerlendirdi
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ülke gündemini değerlendirdi

6 saat önce

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülke durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ülke gündemini değerlendirdi, System.String[]

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülke durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Karzai, başkent Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da gerek siyasi ve sosyal açıdan gerekse güvenlik açısından durumun kötüye gittiğini söyledi.

Pek çok vatandaşın geleceğe yönelik umutlarının olmaması nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ifade eden Karzai, mevcut yönetimin bu konuda halkla beraber çalışması gerektiğini belirtti.

Karzai, Afganistan'da ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu kaydetti. Son 3 senedir Afganistan'da bazı gazeteci, analist ve siyasetçilerin seslerinin susturulmaya çalışıldığını dile getiren Karzai, hatta onların çoğunun ölümle tehdit edildiğini vurguladı.

Hamid Karzai, "Afganistan halkının ifade özgürlüğünden mahrum bırakılması her şeyden mahrum bırakılması anlamına gelir." dedi.

ABD ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerine de değinen Karzai, Afganistan halkının en çok barışa ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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