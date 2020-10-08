Eski halk otobüsünü seyyar kokoreç dükkanı yaptı - Son Dakika

DENİZLİ'de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan Mehmet Ergin Ayvaz (49) Sarayköy ilçesinde, dükkana dönüştürdüğü trafikten çekilmiş, 1991 model halk otobüsünde kokoreç satarak geçimini sağlıyor. Ayvaz'ın müşterileri, halk otobüsünün koltuklarına oturarak karınlarını doyuruyor.

Denizli'de ziraat mühendisi Mehmet Ergin Ayvaz, aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle mesleğini bırakarak gıda sektörüne yöneldi. Uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra farklı bir meslek dalına geçiş yapan Ayvaz, Sarayköy ilçesinde trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü. Otobüsün dışını boyayan Ayvaz, içine de masa yerleştirdi. Ayvaz, dekoratif aksesuarlarla süslediği otobüsün içinde ve çadır kurduğu ön kısmında, kokoreç ve köfte satışı yapmaya başladı. Hurda otobüsü kokoreç dükkanına dönüştüren Ayvaz, içindeki sesi dinleyerek mühendisliği bırakıp bu işe yöneldiğini söyledi.

'MÜŞTERİLER ÇOK BEĞENİYOR'Farklı bir konsept tasarlayıp hurda halk otobüsünü ilgi çekici bir kokoreççi haline getirdiğini belirten Ayvaz, "10 yıl mühendislik yaptım. Bolulu olduğum için genlerimde aşçılık var. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden işimi bırakıp gıda sektörüne girdim. Kömürde kuzu kokoreç yapıp satmaya başladım. Yol kenarlarında yaygın olarak minibüslerde kokoreç satılıyor. Ben bunu biraz farklı bir hale getirmek istedim. Hurda bir halk otobüsünü kokoreççi dükkanı yaptım. Otobüsümüz 1991 model ve trafikten çekilmiş bir araç. Eskiden uzun yıllar İzmir 'de hizmet vermiş. Biz düzenleyip güzel bir hale getirdik. İçinde 6 masası var. 24 kişi oturup yemek yiyebiliyor" dedi. Ayvaz, müşterilerinin iş yerini çok beğendiğini ifade ederek, "Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor ve bol bol fotoğraf çekiyor. Bazen yol kenarında otobüsü görenler merak edip yanımıza dahi geliyor" diye konuştu.

Müşterilerden Halil Güven, iş için gidip, geldiği yolun kenarında otobüste kokoreç satıldığını görünce dikkatini çektiğini belirtip, "Farklı bir tasarım olduğu için bende ilgi uyandırdı. Tarzını çok beğendim. Kokoreç de güzeldi, memnun kaldık" diye konuştu.