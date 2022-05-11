Eski iOS ve Android uygulamaları büyük risk taşıyor! - Son Dakika

Yeni bir araştırmaya göre şu anda Apple App Store ve Google Play Store'da güncel uygulamalardan daha fazla sayıda eski uygulama mevcut. Analiz firması Pixalate, hazırladığı raporda hem App Store'da hem de Play Store'da, terk edilmiş olarak kabul ettiği iki yıl veya daha uzun süredir güncelleme almayan uygulamaları belirledi.

Analiz firması, incelediği beş milyondan fazla uygulama arasında 1.5 milyondan fazlasının artık hiç güncelleme almadığını ortaya koydu. Her iki uygulama mağazasının da terkedilmiş uygulamalarla dolu olduğunu vurgulayan Pixalate, son altı ayda güncelleme alan sadece 1.3 milyon uygulama olduğunu belirtiyor.

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Eski uygulamalar kullanıcılar için büyük risk taşıyor!

Pixalate tarafından yapılan araştırma birçok kullanıcının terkedilmiş uygulamlar yüzünden risk altında olabileceğini ortaya koyuyor. Eski uygulamalar kullanıcılar için önemli bir güvenlik riski oluştursa da, hem Apple'ın hem de Google bu konuda çeşitli önlemler almış durumda. Her iki şirket de güncelleme almayan uygulamaları belli koşullar altında mağazasından kaldırıyor.

App Store politikasını güncelleyen Apple, üç yıl boyunca güncelleme yapılmayan uygulamaları terk edilmiş olarak sınıflandıracak ve mağazasından kaldıracak. iPhone üreticisi ayrıca belirli sayılarda indirme sayısına ulaşamayan uygulamaları da mağazasında yer vermeyecek.

Apple bir uygulamayı "eski" olarak işaretlediğinde, söz konusu uygulamanın App Store'dan kaldırılmadan önce geliştiricilerin değişiklik yapması için 90 günleri olacak. Ancak uygulamalar mağazadan silinmiş olsa bile kullanıcıların cihazlarında yer almaya devam edecek. Bu tür eski uygulamalar da her zaman kullanıcı için risk teşkil etmeye devam edecek.

Benzer bir politika izleyen Google da Nisan ayında eski Android uygulamalarını bu yılın sonunda kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Uygulama sayfalarını gizleyecek olan şirket aynı zamanda yakın zamanda güncelleme almamış uygulamaların yüklenmesinin de önüne geçecek.

Şirketler eski uygulamalar için bu şekilde çeşitli önlemler alıyor olsa da telefonunuzda bulunan ve artık güncelleme almayan uygulamalar siz ve telefonunuz için güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu uygulamaları cihazlarınızda barındırmamak en etkili yöntem olacaktır.

Peki siz iOS ve Android cihazlardaki güncelleme almayan uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.