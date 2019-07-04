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Eski karakol sanat merkezi oldu

19 dakika önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde bulunan tarihi jandarma karakolu, belediye tarafından restore edilerek sanat merkezi haline getirildi.

Eski karakol sanat merkezi oldu, System.String[]
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde bulunan tarihi jandarma karakolu, belediye tarafından restore edilerek sanat merkezi haline getirildi. Karakolda bulunan nezarethaneye şark köşesi kurulurken 70 yıllık tarihi binada gençler için çeşitli aktivitelerin düzenlenmesi ve kursların açılması planlanıyor.
Babadağ'da 1949 yılında Jandarma Karakolu olarak inşa edilen, 46 yıl hizmet verdikten sonra boşaltılan tarihi bina Babadağ Belediyesi tarafından ayağa kaldırıldı. 24 yıldır atıl durumda olan bina restore edilerek sanat merkezi haline getirildi. İlçedeki gençlere sosyal aktivite alanı yaratmak için hazırlanan proje kapsamında, Gazi Mahallesi'nde bulunan 70 yıllık binanın dış cephesi boyanırken, içi de düzenlenerek Babadağ Sanat Merkezi ismiyle kullanıma açıldı. Binanın ilk katı gençler için kafeterya olarak kullanıma sunulurken, eski karakolda bulunan nezarethane bölümü, yöresel dekorlar ile süslenerek şark köşesi haline getirildi. Binanın üst katının ise açılması düşünülen saz, gitar, piyano ve tiyatro kursları için kullanılacağı bildirildi. Babadağ Belediye Başkanı olan CHP'li Ali Atlı, ilçede eğitim gören gençlerin sosyal aktivite ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekan oluşturduklarını söyledi. Tarihi binanın daha önce atıl vaziyette olduğunu vurgulayan Atlı, yapının restore edildikten sonra ilçeye yeniden kazandırıldığını belirtti. Binanın mülkiyetinin son 5 yıldır Babadağ Belediyesi'ne ait olduğunu ifade eden Atlı, "Göreve geldiğimizin üçüncü günü burası ile ilgili çalışmalara başladık ve projemizi hazırladık. İki katlı binanın alt katını ilçede eğitim gören öğrencilerimiz için kafeterya olarak düzenledik. Üst katında ise saz, gitar, piyano ve tiyatro kurslarının verileceği bir alan hazırladık. Binada daha önce nezarethane olarak kullanılan bölüme, şark köşesi kurduk. Eylül ayında kursiyerlerimiz kayıt yaptırıp ücretsiz olarak açılan kurslardan yararlanabilecek. Bu bina atıl olarak bir kenarda duracağına hizmete kazandırılmış oldu. İlçemizde gençlerin sosyal aktivite eksikliğini sanat merkezi ile gidermeyi düşünüyoruz" dedi.

- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
Denizli, Babadağ, Güncel
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