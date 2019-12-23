Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika

Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret, System.String[]

AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" başlıklı konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti. Vali Epcim, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Külünk'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Külünk ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Metin Külünk, AK Parti, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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