Son Dakika › Güncel › Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika
Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret
6 saat önce
AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" başlıklı konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti. Vali Epcim, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Külünk'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Külünk ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - BAYBURT
Son Dakika Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü