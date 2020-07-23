Eski Vatikan'ın Paris Büyükelçisi "cinsel saldırıdan" yargılanacak - Son Dakika

75 yaşındaki Ventura, 2009-2019 yıllarında Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanların da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Olayların 2018'de gerçekleştiği ifade edilmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığınca daha önce açılan soruşturma kapsamında Ventura'nın cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 Kasım'da yargılanacağı belirtildi.

Eski Vatikan 'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa 'da 10 Kasım 'da yargılanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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