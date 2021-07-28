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Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımda yatan 20 korona hastasından 19'u aşısız - Son Dakika

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımda yatan 20 korona hastasından 19'u aşısız

28.07.2021 00:59

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 20 bine dayanırken aşı olmayanlarla ilgili son çıkan veri aşının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vaka sayılarıyla birlikte yoğun bakımlarda da artış olduğunu belirten eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınını bitirmek için doktorların tek çözüm yolu olarak sunduğu aşıyı Türkiye'de yaptırmayan 23 milyon insan var. Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel de bu rakamlardan yola çıkarak, yoğun bakımlardaki son durumu anlattı ve aşı olmanın önemine vurgu yaptı.

"YOĞUN BAKIMLARDA ARTIŞ VAR"

NTV'ye konuşan Cinel dördüncü dalganın aşısızları vuracağını belirterek, "20 hastanız var yoğun bakımda diyelim. Aşılı olmayanların sayısı 19. Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artışı görme dönemine giriyoruz. Elimizdeki hastaların aşılı olmadığını görüyoruz." dedi.

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımda yatan 20 korona hastasından 19'u aşısız
Prof. Dr. İsmail Cinel

"AŞI İKİNCİ DOZDAN 15 GÜN SONRA BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRİYOR"

İkinci dozdan 15 gün sonra vücudun bağışıklık geliştirdiğini hatırlatan Cinel, "Bir tane aşılıyı kontrol ediyorsunuz o ikinci dozunu olmuş ancak ikinci dozdan iki gün sonra hastalığa yakalanmış. İkinci aşıdan 15 gün sonra bağışıklık gelişiyor. Aşıya karşı 'ben sonra olurum' deme lüksünüz yok. Sırası gelenlerin mutlaka üçüncü doz aşılarını olması gerekiyor" diye konuştu.

"AŞI OLANLARDA ORGAN FONKSİYON BOZUKLUĞU GELİŞTİRMİYOR"

Prof. Dr. Cinel sözlerini şöyle sürdürdü:

Aşı olanların organ fonksiyon bozukluğu geliştirmediğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda şu anda hali hazırda yatan mRNA aşılarının iki doz olduktan sonra ve 15 gün geçtikten sonra yoğun bakımlara düşen neredeyse yok. Ölmek istemiyoruz, yoğun bakımlara düşmek istemiyoruz, hastanelerde yatacak kadar ağır geçirmek istemiyoruz bu hastalığı. Bunun tek çözümü aşı."

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımda yatan 20 korona hastasından 19'u aşısız

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Son Dakika Güncel Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımda yatan 20 korona hastasından 19'u aşısız - Son Dakika


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