Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan bir cam fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Ayrıca tedbir amacıyla fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cam fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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