Eskişehir'de Buz Sarkıtı Araca Düştü

14.01.2026 10:15
Alt geçitteki buz sarkıtı, seyir halindeki aracın camını kırdı; muhtar önlem istedi.

Eskişehir'de alt geçitte oluşan buz sarkıtının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu ön camda maddi hasar oluştu.

Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak üzerinde bulunan alt geçitte ilerleyen 26 AJU 351 plakalı otomobil sürücüsü beklenemedik bir şey yaşadı. Alt geçitte oluşan buz sarkıtları, otomobilin ön camına düşmesi sonucu kırılmasına sebep oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, yaya geçidi de olan yolda buz sarkıtlarının bir vatandaş üzerine düşmesi ihtimali tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, duruma tepki göstererek buz sarkıtlarına karşı önlem alınmasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eskişehir'de Buz Sarkıtı Araca Düştü
