Eskişehir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Güçlü idaresindeki 26 AEF 216 plakalı motosiklet, Eskişehir- Ankara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında, başka bir kaza nedeniyle yavaşlayan bir otomobilin aynasına çarptı.

Savrulan motosiklet önce bir servis minibüsüne daha sonra da başka bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Güçlü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.