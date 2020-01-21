Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol gezisi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda düzenlenen gondol turları, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Özellikle sömestir tatilini fırsat bilenler, gondola binebilmek için kuyruklarda bekliyor.

Sömestir tatilinde Eskişehir'e gelenler, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor. İstanbul'dan Eskişehir'e oğlu Kerem Kayra Doğan ile birlikte gelen İsmail Doğan, "Eskişehir'in meşhur gondol sefasına katılmak için geldik. Çok zevkliymiş. Bu imkanı sunanlara teşekkür ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen yine de eğlendik" dedi.