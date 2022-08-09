Sudan çıkarılan İbrahim Aktaş'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İbrahim Aktaş, Eskişehir, Tepebaşı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğularak can verdi - Son Dakika

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