Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yılmaz Karaca seçildi - Son Dakika

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yılmaz Karaca seçildi

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) başkanlığına yeniden Yılmaz Karaca seçildi.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) başkanlığına yeniden Yılmaz Karaca seçildi. Kentteki bir otelde düzenlenen 26'ıncı Olağan Genel Kurulunda, tek aday Yılmaz Karaca tekrar başkanlığa seçilirken, Bülent Özyazıcı, Muharrem Esen, Hakkı Sağlam, Kemal Atlan, Seda Uçar Kale ile Hakan Türktan yönetim kurulu üyesi oldu. Genel kurula, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Son Dakika

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı