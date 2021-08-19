Eskişehir'i Türkiye'de temsil eden tek kadın muhtar - Son Dakika

Türkiye Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu'na Eskişehir'i temsilen seçilen tek kadın muhtar Canan Arı, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başarabilmesi için kadınların birçok alanda güçlenmesinin önemi olduğunu vurguladı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz günlerde Ankara'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı Eskişehir ilini temsilen yönetim kuruluna seçilen tek kadın oldu. Mahalle sakinlerine yaptığı yardımlar ve hayvanseverliği ile adından söz ettiren Muhtar Canan Arı, "Geçmişten günümüze kadınlarımız için gerekli çalışma ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"Kadınların her alanda ön planda olmasını temenni ediyorum"

Genel Kurul Toplantısı'nda Eskişehir ilini temsilen yönetim kuruluna seçilen Arı, yaptığı konuşmasında kadınların toplumdaki önemine değindi. Muhtar Arı, "Kadınların güçlü olduğu bir toplumda aile ve ülke de güçlü olur. Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yer alabilmesi için kadınların eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı ve sosyal alanda güçlenmesi önemlidir. Bizler de geçmişten günümüze kadınlarımız için gerekli çalışma ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda kadın muhtar olarak beni destekleyen, Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanım Ramazan Özünal'a teşekkür ederim. Temennim; kadınlarımızın her alanda ön planda olmasıdır." - ESKİŞEHİR