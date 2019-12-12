Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu 'eTwinning' projelerini çok sevdi - Son Dakika

Mehmet Gedik Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Emel Kayan, Hatice Sarı, Gülhan Erşahin ve Işıl Tunoğlu 'eTwinnig' projelerini yürütüyorlar.



Öğretmenler, öğrenciler ve kamuoyu tarafından çok bilinmeyen, gündemde pek yer bulmamış Türk/Müslüman bilim insanlarını, 'Mucit ata, Kaşif Torun' isimli 'eTwinning' projesi ile öğrencilerle buluşturuyorlar. Bu anlamlı projeyi yürüten öğretmenler; "2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı' ilan edilmesiyle başlayan bu projeye ortak olduklarını belirterek, proje sayesinde Türkiye genelinde 10 farklı ilden 26 öğretmen ve 155 öğrenciden başlayarak çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini" anlattılar. Projedeki öğretmenler; Türk/Müslüman bilim insanlarını tanıtmak için, çok farklı çalışmalar yürütüyorlar. Bunlardan biri de; bilim insanlarının maketlerini yaparak, onları öğrencilerin aracılıyla seslendirmeyi hedefliyorlar. Okul Müdürü Yusuf Arslanoğlu'nun desteği ile daha şimdiden güzel bir farkındalık oluşturduklarını ve amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yakaladıklarını belirten öğretmen ve öğrenciler, 'herkesi böyle güzel projelere destek vermeye' davet ediyorlar.



eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning: 'İletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler gibi personele yönelik bir platform' sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun Öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning; '2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. eTwinning'de; 753 bin 613 öğretmen, 203 bin 407 okul ve 99 bin 847 proje bulunmaktadır'. - ESKİŞEHİR