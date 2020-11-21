Eskişehir sokakları sessizliğine büründü - Son Dakika

Eskişehir sokakları sessizliğine büründü

21.11.2020 21:35
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü, System.String[]

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de 20.00'da başlarken, kısıtlama başlangıcında şehrin durumu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de 20.00'da başlarken, kısıtlama başlangıcında şehrin durumu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın sabah saat 10.00'a kadar devam edecek. Tüm yurtta başlayan kısıtlamalar, Eskişehir'de de polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde polis ekipleri tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Yarın sabah saat 10'a kadar sürecek olan yasak kapsamında bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde olduğu gibi 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.

Kısıtlamanın başlangıç anı havadan görüntülendi

Yasak sonrası Eskişehir'de çekilen havadan görüntüler ile Eskişehir adeta hayalet bir şehre döndü. Sokaklarda sadece polis ekipleri ve dışarı çıkma kısıtlaması olmayan meslek gruplarından vatandaşlar bulunurken, şehrin en kalabalık olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Doktorlar Caddesi, İsmet İnönü-1 Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi gibi bölgelerde insan kalmadı. Yasaklar hafta sonu 20.00 - 10.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Saatler, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir sokakları sessizliğine büründü - Son Dakika


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