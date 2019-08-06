Esma Nur Karış'a yatak desteği
1 saat önce
Van'ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma nur Karış'a hayırseverlerin desteği devam ediyor.
Van Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
'ın Özalp
ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma nur Karış'a hayırseverlerin desteği devam ediyor.
Özalp ilçesinde bağlı Eski Emek Mahallesi
'nde yaşayan Esma Nur
Karış'ın durumunun basında yer almasının ardından bir yardımseverler tarafından bin 500 TL değerin baza ve yatak desteği yapıldı. İlgili firma elemanları tarafından Esma Nur'un odasına yatağın kurulduğunu ifade eden baba Yakup Karış, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bu zor günümde beni yalnız bırakmadıkları için hayırsever insanlara teşekkür ederim" dedi. - VAN
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey