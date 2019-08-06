Son Dakika Haberleri: Esma Nur Karış'a yatak desteği
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Esma Nur Karış'a yatak desteği

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma nur Karış'a hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Esma Nur Karış'a yatak desteği, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma nur Karış'a hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Özalp ilçesinde bağlı Eski Emek Mahallesi'nde yaşayan Esma Nur Karış'ın durumunun basında yer almasının ardından bir yardımseverler tarafından bin 500 TL değerin baza ve yatak desteği yapıldı. İlgili firma elemanları tarafından Esma Nur'un odasına yatağın kurulduğunu ifade eden baba Yakup Karış, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bu zor günümde beni yalnız bırakmadıkları için hayırsever insanlara teşekkür ederim" dedi. - VAN
Emek Mahallesi, Esma Nur, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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