Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül - Son Dakika

Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül

Hafta içi her gün ATV ekranında yer alan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, bugün canlı yayında İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden ödül aldı.

Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül, System.String[]

Hafta içi her gün ATV ekranında yer alan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, bugün canlı yayında İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden ödül aldı.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu'nun da katıldığı yayında Esra Erol'a "Ömür Boyu Yaşam Onur Ödülü" takdim edildi. Dernek Başkanı Sulu, "Derneğimiz olarak şehit ailelerinin, yetim çocukların ve zorda olan ailelerin her zaman yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Esra Erol ise teşekkürlerini ileterek, "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" diye konuştu. Her daim şehit ailelerine maddi manevi destek sağladığını ileten Erol, "Toprağımızı korumak uğruna canlarını hiçe sayan yiğitlerimiz var. Onlar için hepimizin bazı sorumlulukları var" diye konuştu. - İSTANBUL

Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül
Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül

Esra Erol, İstanbul, Şehit, Gazi, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden anlamlı ödül - Son Dakika Magazin

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