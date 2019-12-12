"Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi" semineri

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) iş birliğiyle düzenlenen "Şirketlerin 3. Taraflarına Yönelik Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi" konulu seminer, iş dünyası tarafından yoğun ilgi gördü.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde düzenlenen seminerde, uluslararası şirketlerin, global değer zincirlerinde yer alan iş ortaklarına sağladığı deneyimler, referanslar, kurumsallaşma ile globalleşme yolundaki katkıların ön koşulları ele alındı.



TEİD Genel Sekreteri Neslihan Yakal ile YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit'in açılış konuşmalarını yaptıkları seminerde, TEİD Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de olan uluslararası firmaların yetkilileri de söz aldı.

Etkinlikte BP Türkiye, Astellas Pharma Türkiye, Philip Morris Sabancı, Siemens Türkiye, L'Oréal Türkiye, Integrity Partners ve Cerebra CPA & Advisors temsilcileri, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Global şirket temsilcileri, tedarikçiler, distribütörler ile danışman ve benzeri iş ortaklarının da hazır bulunduğu seminerde panelistler, firmaların uluslararası etik ve uyum kurallarına sahip olmalarının önemine dikkat çekerek, çalıştıkları global şirketlerin tabi olduğu standartlar ile yerel ortaklarından beklentileri aktardı.

Seminerde; iş ahlakı, etik ve uyum konusunun iş dünyasının ortak alanı olduğu vurgulanırken yolsuzluğun tüm dünyayı etkileyen yapısal bir sorun olduğu ve suistimallerin küresel maliyetinin firmaların yıllık cirolarının yüzde 5'ine ulaştığı kaydedildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, suistimallerden kaynaklanan zararlarının büyük işletmelere göre iki kat daha fazla olduğuna dikkati çekilerek, rakamsal olarak, küçük şirketlerin vaka başına ortalama kaybının 200 bin dolar seviyeside olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi'nin yatırımcıların karar alma süreçlerindeki etkisine de değinilen açıklamada, 2018 sonuçlarına göre Türkiye'nin bu endekste 41 puanla 78. sırada yer aldığı belirtildi.