Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları "ahlak dışı" - Son Dakika
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Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları "ahlak dışı"

18.08.2022 16:04

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Tigray'daki insani krizin buradaki insanların ten renginden dolayı dünya kamuoyunun dikkatini çekmediğine ilişkin yorumlarının "ahlak dışı" olduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Tigray'daki insani krizin buradaki insanların ten renginden dolayı dünya kamuoyunun dikkatini çekmediğine ilişkin yorumlarının "ahlak dışı" olduğunu söyledi.

Seyoum, haftalık basın toplantısında, Ghebreyesus'un, Tigray'daki duruma ilişkin sık sık "ahlak dışı" yorumlarda bulunduğunu, sonuncusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Ghebreyesus'un ırk kartını kullanıp dünyanın kuzeyindeki insanların sempatisini kazanmaya çalıştığını ifade eden Seyoum, bu şekilde yüksek pozisyondaki kişilerin partizan politikalar ortaya koymasının çirkin olduğunu dile getirdi.

DSÖ Genel Direktörü'nün sözleri

Ghebreyesus, dün, gelişmiş ülkelerden hiçbirinin Tigray'daki insani kriz hakkında konuşmadığından şikayet ederek, "Belki de bunun sebebi, Tigray'daki insanların ten rengidir." ifadesini kullanmıştı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eski yöneticilerinden Ghebreyesus, bir dönem ülkede sağlık ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve ABD temsilcileri, hükümet ve TPLF arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

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ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları 'ahlak dışı' - Son Dakika

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