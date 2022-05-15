Eurovision Şarkı Yarışması'nda zafer Ukrayna'nın - Son Dakika

Torino'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukraynalı grup Kalush Orchestra birinciliği elde etti. Grubun solisti Oleh Psiuk sahnede "Ukrayna'ya yardım edin" çağrısı yaptı.Eurosivion Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'nın birinci olmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarışmanın gelecek yıl ülkesinde düzenleneceğini bildirdi. Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna gelecek yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacak! Tarihimizde üçüncü kez" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, 2004 ve 2016 yıllarında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olmuştu.

İtalya'nın Torino kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen şarkı yarışmasında Ukrayna'dan Kalush Orchestra "Stefania" adlı şarkı ile 631 puan alarak birinciliği elde etti. Yarışmaya Ukrayna dışında katılan 39 ülkeden 28'i Kalush Orchestra'nın söylediği "Stefania" için 12 puan verdi. Eurovision tarihinde hiçbir şarkı halktan bu kadar yüksek puan almamıştı. Müzik sektöründen temsilcilerin oluşturduğu jürinin verdiği puanlarda ise Ukrayna dördüncü sırada yer aldı. Yarışmada sonuçlar, jüri ve halkın verdiği puanlarla belirleniyor.

Yarışmada, İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncülüğü elde etti. Almanya sonuncu oldu.

"Ukrayna'ya yardım edin" mesajı

66'ncı Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl siyasi mesajlar dikkati çekti. Kalush Orchestra sahnedeki gösterileri sona erdiğinde dakikalarca alkışlanırken, grubun solisti Oleh Psiuk "Sizden rica ediyorum, lütfen Ukrayna'ya, Mariupol'e yardım edin, Azovstal'a hemen şimdi yardım edin" çağrısında bulundu.

Yarışmaya katılan diğer müzisyenler de Ukrayna ile dayanışma mesajları verdi.

Oleh Psiuk, Pazar sabahı düzenlenen basın toplantısında da uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Mariupol'de Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal'deki savaşçılar için yardım istedi. Psiuk, "Bu insanların serbest kalması için yardıma ihtiyacımız" dedi. 28 yaşındaki Psiuk, ülkesine döndüğü zaman savaşa katılıp katılmayacağını bilmediğini ifade etti.

Ukraynalı müzisyenler, özel bir izinle ülkelerinden ayrılabilmişlerdi. Ukrayna'da savaş nedeniyle 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmiyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın savaş nedeniyle gelecek yıl Ukrayna'da düzenlenip düzenlenemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

dpa/JD,BÖ