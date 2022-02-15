Üye Girişi
EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR - Son Dakika

EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

15.02.2022 12:07

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, dijital sigara sarma makinesiyle kıyılmış tütün, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, dijital sigara sarma makinesiyle kıyılmış tütün, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri internetten sigara doldurma makinesi alan şüphelinin piyasaya kaçak sigara sürdüğü bilgisi aldı. Harekete geçer Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, N.Y.'nin kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Sarılar mahallesindeki N.Y.'nin evine düzenlenen operasyonda dijital sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün, 350 paket doldurulmuş makaron, 245 bin boş makaron, 5 bin şeffaf kilitli paketleme poşeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 260 bin lira olduğu belirtildi. Şüphelinin sigara doldurma makinesini internetten satın aldığı öğrenildi.

Şüpheli N.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR
EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR
EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR

YORUMLAR
500

Manavgat, Jandarma, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: EVDE SİGARA DOLUM ATÖLYESİ KURMUŞLAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement