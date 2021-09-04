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Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu - Son Dakika

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu

04.09.2021 17:37
Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu, System.String[]

Esenyurt'ta önceki gün evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş'ta bulundu. Kızların polise kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede yaşayan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan,(12) önceki gün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı.

ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADILAR

Markete indikten sonra aniden koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamadı. Yoğun ve Aslan'ın akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'ta bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KENDİ BAŞLARINA YAŞAMAK İSTİYORLARMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kızların taksiyle Beşiktaş'a gittiklerini belirledi. Kızlar Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulundu. Kızların polise, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi. İki kız çocuğunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu - Son Dakika


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