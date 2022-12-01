Elazığ'da ölü bulunan hemşireyle ilgili üzen ayrıntılar! Hayatında her şey ters gitmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ölü bulunan hemşireyle ilgili üzen ayrıntılar! Hayatında her şey ters gitmiş

02.12.2022 09:33

Elazığ'da evinde ölü halde bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un yaklaşık 3 hafta önce işinden istifa ettiği, olaydan 1 gün önce de arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği, yapılan otopsisinde ise vücudunda yüksek dozda kas gevşetici olduğu tespit edildi. Bulut'un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının cep telefonuna el konulurken genç hemşirenin depresyonda girdiği ortaya çıktı.

Elazığ'da tek başına yaşayan ve Adana'daki ailesini ziyarete gitmek için 29 Kasım'da bilet alan hemşire Şevval Gazel Bulut'tan haber alamayan ailesi, dün sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi. Bulut'un Zafran Mahallesi'ndeki evine giden arkadaşları, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.

Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, eve girdiklerinde Bulut'u kapıya yakın yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

VÜCUDUNDA AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi. Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi.

DEPRESYONA GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yalnız yaşayan ve 'kızım' dediği bir köpeği bulunan Bulut'un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana'ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi. Hemşire Bulut'un yaklaşık 1 hafta gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor. Bulut'un 'kızım' dediği ve evde yanında bulunan köpeği de, yakınlarına teslim edildi. Bulut'un cenazesi sabah saatlerinde defnedilmek üzere ailesi tarafından Adana'ya götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Vali Elban: 'Başarımızın tek sırrı, samimiyet' Vali Elban: 'Başarımızın tek sırrı, samimiyet' Adana'da silahla vurulan kişinin kaçan zanlının ardından tabancayla ateş etmesi kamerada Adana'da silahla vurulan kişinin kaçan zanlının ardından tabancayla ateş etmesi kamerada

Elazığ, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da ölü bulunan hemşireyle ilgili üzen ayrıntılar! Hayatında her şey ters gitmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler
09:59 Elektrikli testere ve tabancanın başrol oynadığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:54 Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek
09:47 Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu
09:44 Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı
09:37 MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü
09:22 Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada
09:21 Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:17 Büyük bir hata mı yapıldı? Japonya'nın tarihi zaferi sonrası dünya bu görüntüyü konuşuyor
23:27 Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 10:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da ölü bulunan hemşireyle ilgili üzen ayrıntılar! Hayatında her şey ters gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement