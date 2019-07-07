Evinin damını temizlerken akıma kapıldı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05 Kaynak: AA
'ın Dörtyol
ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaylı
Mahallesi Barbaros caddesinde oturan Ali Fidan
(48), evinin damını temizlerken elektrik kablosuna temas etmesi sonucu yaralandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fidan, 112 Acil Servis
ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!
Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı
Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var