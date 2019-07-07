Son Dakika Haberleri: Evinin damını temizlerken akıma kapıldı
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Evinin damını temizlerken akıma kapıldı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı.

Evinin damını temizlerken akıma kapıldı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaylı Mahallesi Barbaros caddesinde oturan Ali Fidan (48), evinin damını temizlerken elektrik kablosuna temas etmesi sonucu yaralandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fidan, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05 Kaynak: AA
Ali Fidan, Dörtyol, Çaylı, Hatay, Güncel
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