Son dakika haberleri... EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIZ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 246 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 818'inci günde de devam etti. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da parti binası önünde oturma eylemine başladı. 246 ailenin 818 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

'SONUNA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, HDP nerede Bize bir açıklama yapamıyorlar. Bizim evlatlarımızı getirsinler. 14- 15 yaşındaki çocuklarımızı dağlarda mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Yaklaşık 6,5 aydır HDP burada kepenk kapatıp gitti. Neden bizden kaçıyorlar. Biz eşkıya değiliz, onlar gibi değiliz ve evlatlarımızı istiyoruz. Ama maalesef bize bir açıklama yapmayarak kepenk kapatıp gittiler. Kaçmakla bir yere varılmaz, gelsinler bu halka hesap versinler. Bizim çocuklarımızı niye dağlara gönderiyorlar. Biz kesinlikle burada kapılarından kalkmayacağız. Devletimiz terörle büyük bir mücadele veriyor. Biz de burada mücadele verdiğimiz için görüyorsunuz HDP ve PKK bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz kesinlikle buradan kalkmayacağız. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Anne ve babalar olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz diye konuştu.