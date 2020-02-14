Evlenmek için "14 Şubat Sevgililer Günü"nü seçtiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlenmek için '14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiler - Son Dakika

Evlenmek için "14 Şubat Sevgililer Günü"nü seçtiler

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırdı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, hayatlarını "14 Şubat Sevgililer Günü'nde birleştirmek isteyen Mehmet Ulu ve Gülsen Yıldırım çiftinin nikahını kıydı.

Gençlere bir ömür mutluluk dileyen Tosun, daha sonra evliliği 50 yılı aşan çiftleri ziyaret ederek yarım asır evvel imzaladıkları evlilik kütüğünün çerçeveli tablosunu hediye etti.

Bir yastıkta yarım asrı geride bırakan çiftler, uzun evliliğin sırrının sevgi ve saygıdan geçtiğini söylediler.

53 yıllık evli Ali ve Nazmiye Kuşgöz çifti, uzun evliliğin reçetesinin büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve hoşgörülü olmaktan geçtiğini vurguladı.

Ali Kuşgöz, 53 yıl süren evliliklerinin kendisine 52 dakika kadar gelmediğini belirterek, "Ne zaman bu yaşlara geldik farkında değiliz fakat hala kendimizi genç hissediyoruz. 1967'den bu zamana kadar bir kavga gürültü olmadan bu zamana kadar evliliğimizi getirdik. Genç çiftlerimize de böyle uzun ömürlü evlilikler nasip olmasını diliyorum. Ben eşimden memnunum, eşim de benden memnun. Çok güzel günlerimiz oldu." diye konuştu.

"Yeni evli çiftlerimize ve gençlerimize örnek olsun"

Sevginin insan hayatında en önemli duygulardan biri olduğunu belirten Kula Belediye Başkanı Tosun, "50 yıllık birliktelikte hayatın getirdiği zorluklara birlikte göğüs geren büyüklerimizden evlilik üzerine öğreneceğimiz tecrübeler var. Çiftlerimize, beraber geçirecekleri sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sevgi ve saygı çerçevesinde uzun soluklu evliliklerin gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü nü seçtiler

Sevgililer Günü, 14 şubat, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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