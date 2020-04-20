Eyüpsultan'da 'Hayat ve terapi eve sığar' - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Eyüpsultan'da 'Hayat ve terapi eve sığar' - Son Dakika

Eyüpsultan'da 'Hayat ve terapi eve sığar'

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM biriminin, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara geçtiğimiz hafta başlattığı online yüz yüze terapi hizmeti büyük ilgi gördü.

Eyüpsultan'da 'Hayat ve terapi eve sığar', System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM biriminin, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara geçtiğimiz hafta başlattığı online yüz yüze terapi hizmeti büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan online terapi hizmeti ESADEM'e bağlı 5 psikolog tarafından gerçekleştiriliyor."Eyüpsultan'da Hayat ve Terapi Eve Sığar" sloganıyla uygulamaya konulan ve alanında uzman psikologlarla online terapi imkanı sağlayan hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar (0 536 267 41 14) numaralı telefondan randevu alabiliyorlar. Skype, zoom ve whatsapp üzerinden uzaktan gerçekleştirilen online terapilerden bireysel terapi, çift terapisi ve aile danışmanlığı isteyen tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.

Online terapi randevu talep edebilmek için öncelikle online terapi protokolünü doldurmak ve kabul etmek gerekiyor. Online terapi protokolünü kabul eden tüm yetişkin bireylere randevu veriliyor. Randevu saatinde, randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler ile danışman online platformlar üzerinden seanslarını gerçekleştiriyorlar. Randevu talep eden kişi veya kişiler randevu saatinde hazır şekilde telefonu bekliyorlar ve terapi uygulanıyor.

3-17 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLARA TELEFONLA AİLE, ÇOCUK REHBERLİK HİZMETİ

3-17 yaşları arasındaki çocuklar için ise telefonla aile, çocuk rehberlik hizmeti sunuluyor. Çocuklarıyla ilgili psikolojik herhangi bir konuda destek almak isteyen ebeveynlere, çocuk terapistleri telefonla danışmanlık veriyor. Aile, çocuk rehberliği hizmetinden yararlanmak isteyen ebeveynler telefonla arayarak direkt randevu alabiliyor. Randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler, randevu verilen gün ve saatte çocuk terapistlerini arayarak danışmanlık hizmetini maksimum 30 dakika olacak şekilde alabiliyorlar.

RANDEVUNU AL, ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM

Online terapi hizmetinin büyük ilgi gördüğünü belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "ESADEM birimimizin 'Eyüpsultan'da Hayat ve Terapi Eve Sığar, Randevunu al, Çözümü Birlikte Bulalım' sloganıyla başlattığı online terapi uygulaması büyük ilgi gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadığımız bir dönemde bu hizmetimiz büyük ilgi gördü. Belediyemiz her gün sosyal medyadan gerçekleştirdiği canlı yayınlarla doktorları, diş hekimlerini, uzmanları da Eyüpsultanlılarla buluşturuyor. Vatandaşlarımızın evlerinde sorunlarına çözüm bulmak, onlara moral vermek ve bu zor günlerinde destek olmak görevimiz. İnşallah bu zor günlerimiz bitecek biz de Eyüpsultan'a hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi. İlçe sakinlerinin (0 536 267 41 14) numaralı telefonu arayarak randevu alabilecekleri belirtildi.

Yüz yüze terapi hizmeti veren ESADEM Psikologlarının isim ve uzmanlık alanları ise şöyle;

Berat Karaahmetoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti/Aile Danışmanı

Fatma Betül Ergüder

Bireysel ve Ergen Terapisti

Dolunay Hatipoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti

Ayşe Acar

İlişki, Evlilik ve Aile Danışmanı

Çiğdem Morgül

Bireysel ve EMDR Terapisti


Eyüpsultan Belediyesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:54 Kaynak: DHA

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