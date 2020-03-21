Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın - Son Dakika

Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın

6 saat önce

Eyüpsultan'da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı.

Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın, System.String[]

Eyüpsultan'da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi.


Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak üzerindeki plastik düğme üretimi yapan işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki plastik düğme üretimi yapan işyerinde, işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar panikle kendilerini sokağa atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Defterdar Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:40 Kaynak: İHA

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