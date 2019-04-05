Son Dakika Haberleri: Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Esnafa Karanfil Verdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Esnafa Karanfil Verdi

37 dakika önce

Eyyübiye Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kuş adliyeden mazbatasını aldıktan sonra ilk durağı babasının kabri olurken ikinci durağı esnafa teşekkür oldu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Esnafa Karanfil Verdi, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kuş adliyeden mazbatasını aldıktan sonra ilk durağı babasının kabri olurken ikinci durağı esnafa teşekkür oldu.

31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Mehmet Kuş mazbatasını adliyeden aldı. Mazbatasını aldıktan sonra ilk durağı babası merhum Milletvekili Mustafa Kuş'un kabri oldu. Babasının kabrini ziyaret eden ve dua eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, daha sonra ise esnafa teşekkür etti. İlçe başkanı ve meclis üyeleri ile Haşimiye esnafına teşekkür eden Başkan Kuş karanfil dağıttı. Tercihlerinden dolayı esnafa teşekkür eden Mehmet Kuş, "Sizler için hizmete geldik. Vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ederim" dedi. Vatandaşların ilgisi ile karşılanan her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

Mustafa Kuş, Eyyübiye, Mehmet Kuş, Güncel
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