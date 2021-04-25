Eyyübiye Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesi, ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

İlçede yaşayan birçok vatandaşın maddi yönden durumunu göz önünde bulunduran ekipler, hane ziyaretleriyle eksiklikleri tespit ediyor.

Eksiklikler, komisyon tarafından da incelendikten sonra ekipler yardım için harekete geçiyor.

Kimi zaman beyaz eşya, giyim, kimi zaman da gıda ve kira yardımlarıyla bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara el uzatan ekipler, vatandaşların da duasını alıyor. Ekipler son olarak ramazanın gelmesiyle soluğu adeta sokaklarda aldı. Tespit edilen ailelerin evlerine gıda kolilerini ulaştıran ekipler, yardım esnasında tespit ettikleri diğer eksikliklerin de giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, 27 personel ve araçla birlikte yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.