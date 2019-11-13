Son Dakika Haberleri: Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu
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Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu

6 saat önce

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu, System.String[]

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve Whatsapp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi. Bunun yanında uygulamada ayrıca PayPal'in yanında çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABD'de Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Facebook Messenger, Facebook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
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