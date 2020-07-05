FAHRETTİN KOCA, KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET... - Son Dakika

FAHRETTİN KOCA, KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, töreninin ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaretiyle ilgili twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca mesajında, "Kartal Dr. Lütfi Kırdar

Şehir Hastanesinin açılış töreninin ardından, burada tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. 4 yaşındaki Abdulkadir ve dünkü patlamada yanık tedavisi için helikopter ambulansla getirilen hastamızın durumu hakkında bilgi aldık,

kendileriyle sohbet ettik" dedi.

- Koca