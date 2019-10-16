Son Dakika Haberleri: Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!
Son Dakika Spor Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!

Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!

1 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Sakatlıkları bulunan futbolculardan Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Christian Luyindama, kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma üzerinde durdu.


Emre Akbaba da salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.


Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]