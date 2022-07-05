Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi - Son Dakika

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